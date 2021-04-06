Характеристики видеокарты Radeon RX 6800M впервые утекли в сеть: 12 Гб памяти и 192-битная шина
Некоторые характеристики AMD Radeon RX 6800M сегодня были раскрыты через новую утечку. Мобильная видеокарта на базе Navi 22 с 12 ГБ видеопамяти была замечена на ноутбуке Asus G513QY вместе с высокопроизводительным процессором Ryzen 9 5900HX. Ожидается, что он будет потреблять 145 Вт энергии. AMD еще не представила мобильные версии своих видеокарт серии RX 6000.
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Неудивительно, что компания не торопится с анонсом, учитывая вялую реакцию игрового сообщества на мобильные графические процессоры серии RX 5000. Как это ни странно, они нашли свое применение только в небольшом количестве ноутбуков. Новая утечка проливает свет на некоторые ключевые характеристики RX 6800M, а также сообщает нам о грядущем игровом лэптопе Asus.
Завсегдатай в сфере процессоров инсайдер с ником TUM_APISAK первым заметил, что в неизвестном лэптопе ASUS будет стоять видеокарта AMD Radeon RX 6800M. Утечка подтверждает все предыдущие прогнозы по поводу того, что карта обладает 12 Гб видеопамяти и 192-битной шиной памяти. Кроме прочих характеристик, лэптоп может похвастаться тактовой частотой процессора в 4441 МГц. Её обеспечивают 8 ядер и 16 потоков.
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