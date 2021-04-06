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С целью выяснить, какая видеокарта является самой эффективной по энергопотреблению, американский источник провёл сводное тестирование 40-ка графических процессоров двух производителей: AMD и nVidia. Среди относительно старых карт, которыми уже никого не удивишь, есть и новинки рынка GPU: RX 6900 XT, RTX 3090, RTX 3080, RX 6800 XT и много других. Их стоимость так или иначе не позволила устройством разойтись в массы, а из-за дефицита они практически недоступны нигде, кроме площадок вторичной продажи.

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По графику видно, что начиная с графических процессоров последнего поколения, их общее энергопотребление приблизительно похожее. Больше всего энергии потребляют 3080 и 3090. За ними следуют три не менее новых карты: RTX 3070, RX 3060 Ti и RX 6700 XT. RTX 3060 снижает планку энергопотребления примерно на 35 Вт. AMD показывает лучшие результаты по сравнению с Nvidia, если сравнивать RX 6800 XT и RX 6900 XT с RTX 3080 и RTX 3090. Но тут стоит учитывать превосходство видеокарт Nvidia в мощности, поэтому в основном они равны.

Вернувшись на одно поколение назад, можно увидеть, что Nvidia Turing в целом опережает AMD, несмотря на использование 12-нм техпроцесса по сравнению с 7-нм. Это особенно верно, если сравнивать результаты GTX 1660 Super и более слабых по сравнению с такими картами, как RX 5500 XT.

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В следующем графике невооружённым взглядом заметны менее оптимизированные карты AMD по сравнению с их аналогами Nvidia. Чего стоит одна только RX Vega 64, которая потребляет почти 300 Вт. Вероятно, отсюда и шутки про то, что если жарким днём вылить на видеокарту AMD сырое яйцо, оно мигом превратится в аппетитный завтрак. Отсюда следует, что если вы все еще используете карту AMD устаревшего поколения, это одна из веских причин для обновления.

При оценке результатов тестирования также стоит добавить, что в нём не обсуждалась тактовая частота графических процессоров или скорость вращения их вентиляторов, т.к. все эти параметры взаимосвязаны. Один напрямую зависит от другого. Например, увеличенная скорость кулера снизит температуру нагрева и обеспечит более высокую производительность. В завершение тестировщики привели таблицу, в которой оценивают эффективность той или иной видеокарты по шкале от 28 до 100%. Смотрите её ниже. Спойлер: 1-ое место получила AMD RX 6800.

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