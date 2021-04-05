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Текущие проблемы Nvidia, связанные с попытками пресечь дефицит видеокарт RTX 3000 спустя месяцы, хорошо задокументированы реакцией СМИ. Похоже, ситуация настолько плоха, что единственным решением для фирмы стало возвращение к прошлым графическим процессорам в качестве временной замены. Давно утраченные современным геймингом карты снова возродятся. "На помощь" Geforce RTX 3080, 3070, 3090 и 3060 Ti придёт обновлённая GTX 1650.

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Китайские источники сообщают, что производство GTX 1650 наращивается по всем заводам nVidia с одной целью – предоставить карты для геймеров, ищущих более удобные для их кошельков варианты в связи с тем, что новое поколение продаётся втридорога. Хотя нехватка RTX 3000, безусловно, является глобальной проблемой, неизвестно, относится ли увеличение производства ко всему миру или же только к азиатскому региону. Во всяком случае, точно можно сказать, что у жителей Азии графические процессоры появятся в первую очередь.

Основной аргумент в пользу покупки GTX 1650: "это всё равно лучше, чем не иметь видеокарты вообще". В настоящее время GTX 1650 от сторонних продавцов будет стоить 400 долларов в США. По миру наценка на них составляет ещё +20%. Идея компании состоит в том, чтобы преодолеть завышение цен на альтернативы поколения Ampere и предложить пользователям графический процессор на рекомендуемом экономичном уровне.