AMD продолжает теснить Intel в игровом сегменте – статистика Steam
Онлайн сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал свежий обзор оборудования и программного обеспечения за март. Исходя из него, AMD в очередной раз сократила долю использования процессоров Intel. В этом месяце произошло увеличение доли приобретений процессоров AMD. Тем не менее, доля "Красной команды" за последний месяц была очень небольшой: около +0,18%, в результате чего общая доля использования процессоров составила 28,84% для AMD и 71,16% для Intel.
реклама
ПК геймеры на Windows, по статистике, продолжили переход на AMD, по-видимому, отказавшись от оборудования Intel в пользу "камней" Ryzen. Для тех, кто заполнял опрос Steam на компьютере под операционной системой Linux, картина совсем иная: Intel фактически получает +0,19% доли за месяц, несмотря на то, что Линус Торвальдс (создатель самой ОС Linux), недавно публично отдал предпочтение чипам Ryzen и выразил восхищение мощностью данных устройств.
Текущий месяц может стать очень показательным для AMD в том плане, что новое поколение Rocket Lake только что было запущено и, хотя в прессе было много негативных отзывов о некоторых CPU, оно всё же пользуется популярностью масс. Вдобавок к этому существует хорошо задокументированная проблема доступности: поскольку AMD все ещё пытается удовлетворить спрос на свои процессоры Ryzen 5000, доступные Intel Rocket Lake могут стать альтернативой для тех, кто разочаровался ожиданием устройств AMD.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила