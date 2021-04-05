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AMD продолжает теснить Intel в игровом сегменте – статистика Steam

На данный момент о серьёзной конкуренции между компаниями речь не идёт.
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Онлайн сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал свежий обзор оборудования и программного обеспечения за март. Исходя из него, AMD в очередной раз сократила долю использования процессоров Intel. В этом месяце произошло увеличение доли приобретений процессоров AMD. Тем не менее, доля "Красной команды" за последний месяц была очень небольшой: около +0,18%, в результате чего общая доля использования процессоров составила 28,84% для AMD и 71,16% для Intel.

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ПК геймеры на Windows, по статистике, продолжили переход на AMD, по-видимому, отказавшись от оборудования Intel в пользу "камней" Ryzen. Для тех, кто заполнял опрос Steam на компьютере под операционной системой Linux, картина совсем иная: Intel фактически получает +0,19% доли за месяц, несмотря на то, что Линус Торвальдс (создатель самой ОС Linux), недавно публично отдал предпочтение чипам Ryzen и выразил восхищение мощностью данных устройств.

Текущий месяц может стать очень показательным для AMD в том плане, что новое поколение Rocket Lake только что было запущено и, хотя в прессе было много негативных отзывов о некоторых CPU, оно всё же пользуется популярностью масс. Вдобавок к этому существует хорошо задокументированная проблема доступности: поскольку AMD все ещё пытается удовлетворить спрос на свои процессоры Ryzen 5000, доступные Intel Rocket Lake могут стать альтернативой для тех, кто разочаровался ожиданием устройств AMD.
Источник.

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