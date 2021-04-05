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Новое поколение Intel Rocket Lake с графикой Iris Xe наконец-то получило стабильные драйвера

Не прошло и недели после запуска.
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На момент запуска линейка Rocket Lake была первым семейством настольных ПК с новой графической архитектурой Iris Xe (Xe-LP), но Intel потребовалось несколько дней, прежде чем для неё появилась официальная поддержка драйверов. Всё это время покупатели процессоров, успевшие приобрести со своих магазинов новинки, вынуждены были самостоятельно решать проблему, либо же ждать новостей от компании.

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Размер патча с кодировкой 27.20.100.9316 составляет 426 МБ, но гораздо более интересным является тот факт, что в нём указана следующая дата: 03.03.21 (3 марта 2021 года). Это говорит о том, что, хотя поддержка процессоров Intel Rocket Lake для настольных ПК является обновлённой, сам драйвер в техническом плане не отличается от прошлых версий для устаревших графических процессоров. Intel просто добавила поддержку процессоров Rocket Lake в свой существующий набор драйверов.

В то же время данное решение является обоснованным и имеет смысл: все чипы Iris Xe изначально основаны на одной и той же архитектуре графического процессора Xe-LP. Кроме прочих важных функций, драйвер убирает сбой при запуске игры Outriders на встроенном графическом ядре и уменьшает время загрузки Death Stranding.
Источник.

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