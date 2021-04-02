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Более трёх месяцев владельцам видеокарт AMD Radeon пришлось ждать, когда в Cyberpunk 2077 появится поддержка трассировки лучей. Дождавшись этого момента, а точнее, патча 1.2, вновь разочаровались даже самые обеспеченные материальными средствами геймеры. По той причине, что новые Radeon RX 6700 XT и RX 6800 XT, то есть самые топовые продукты на рынке линейки AMD, на ультра-настройках и с включённой трассировкой лучей не выдают более 35 кадров в секунду.

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Владельцам карт от nVidia повезло гораздо больше: их устройства (RTX 3080 и RTX 3070) способны на 66 и 50 fps в тех же условиях. Напомним, минимальная играбельная планка – 30 fps. RX 6700 XT её не преодолела. Вернемся к результатам RTX. На ультра-настройках без трассировки 3080 обгоняет 6800 XT всего на 4 fps (125.4 против 121.4), а 3070 обходит 6700 XT на целых 17 значений (103.4 против 86.5 fps соответственно).

На средних настройках трассировки лучей практически ничего не меняется: RX 6800 XT отстаёт от RTX 3080 на 38 кадров (46.4 против 84.3). RX 6700 XT в свою очередь еле "вытаскивает" 35 fps и перебирается за планку, в то время как RTX 3070 показывает стабильные 50 кадров в секунду. Тесты проводились на процессоре Intel Core i9-9900K, 16-ти Гб ОЗУ типа DDR4-3600 и Full HD разрешении.