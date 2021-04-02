Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Среди видеокарт продолжается глобальный дефицит, но он точно не коснется серии Geforce GTX 1650. Обнаружение любого графического процессора уже может по праву считаться достижением, а, учитывая, что за топовые графические чипы сейчас на равных борются ещё и ноутбуки, то это настоящая победа для геймера.

реклама

Приобрести ноутбук с GTX 1650 – осуществимая задача, однако, из-за маленькой мощности и несравнимо большой цены такая покупка считается нерентабельным вложением средств. Можно сказать, бездарным. Вместо того, чтобы заставлять пользователей месяцы напролёт ждать, когда в продаже появится RTX 2060 или нечто ей подобное, nVidia решила приятно и честно порадовать поклонников в честь Дня смеха.

Т.к. бюджетные карты нужны не только в определённых частях мира, а везде, увеличение производства GTX 1650 продлится ровно месяц: с апреля по май. Одновременно компания считает, что майнить на данных картах криптовалюту никто не станет уже по той причине, что они слишком слабы. В источнике, к слову, их характеристики обозначаются несколько иными словами. По мнению китайских СМИ, стоимость карты будет превышать начальную на 100-150 долларов.

Источник.