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Пользовательские карты RTX 3070, по результатам тестов, не способны полностью прогрузить мир Cyberpunk 2077. Даже на RTX 3080 обещанных 120 кадров в секунду не было. Счастливчики, сумевшие совместить новое поколение nVidia и требовательную игру от CD Projekt RED, сильно разочаровались в количестве fps и нагреве графического процессора. Отныне новое поколение (3000), может официально считаться устаревшим.

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Сегодня в сеть просочился секретный инсайд от помощников Дженсена Хуанга – главного директора компании nVidia, которая, очевидно, сама разочаровалась в малой производительности своей недавней продукции. В замен картам 3000-го поколения летом корпорация выведет в мир видеокарты NVIDIA H100 поколения Hopper.

Кроме красивых чисел и прочей математики, они будут состоять из 100 миллиардов транзисторов (100,1 миллиард транзисторов, если быть точным), 43008 ядер типа CUDA. При нужном охлаждении карты смогут достичь мощности в 146 TFLOPS. Одна такая карта способна запускать любые существующие игры с трассировкой лучей и 4K разрешении без каких-либо потерь fps. Даже несмотря на большой объем памяти, в NVIDIA H100 будет применятся новая технология HBM4, которая в теории значительно снизит цену для конечного пользователя.

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От майнинга карты тоже защитят прогрессивным способом. Одним из вариантов покупки станет приобретение видеокарты через игровые сервисы: Steam или Epic Games store. Минимальный срок создания учётной записи для покупки – 2 года назад. Об этом уже сообщило издание wccftech, а вскоре новость подхватят другие англоязычные сайты.