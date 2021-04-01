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С 1 апреля, дорогие читатели! Сегодня, в День смеха, предлагаем вам ознакомиться с самыми невероятными и экстраординарными новостями интернета. Искать в них чистую правду не стоит, однако помните, что в каждой сказке есть доля правды. Не сегодня, так завтра описанные чудеса в материалах превратятся в реальность.

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Идеальная клавиатура для современных блогеров

К сожалению, не все нынешние блогеры показывают нам уникальные задумки, смешные форматы и креативную реализацию. Не будем называть имён и ников, а просто покажем им, что придумали инженеры Запада. Чтобы лишний раз не заморачиваться над ненужными клавишами, обычную клавиатуру сократили до трёх кнопок: Ctrl, С и V (Ctrl+С, Ctrl+V). Удобно, практично и дешево.

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Обзор чрезвычайно большой видеокарты RTX 4090

Не успело ещё новое поколение видеокарт nVidia удовлетворить полный спрос покупателей, как в Ютубе появилось видео распаковки следующего поколения GeForce RTX 4000. Вероятнее всего, автор ролика, публикуя его, решил, что лучшим выходом для преодоления дефицита будет выпуск ещё нескольких видеокарт, на порядок мощнее прошлых. Ударение делается также и на впечатляющие размеры карты.

ЕГЭ 2021 на компьютерах "Горыныч"

В сети утром разлетелась новость о том, что школьникам этим летом предстоит сдавать экзамен ЕГЭ на компьютерах "Горыныч", в которых будет встроен мощный процессор "Эльбрус 801-РС".

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Подушка Xiaomi, на которой можно уснуть ровно за секунду

Миллионы людей, мучаясь перед сном, мечтают об изобретении, позволяющем заснуть за минуту. Китайская компания Xiaomi словно прочла мысли и опубликовала релиз специальной подушки, на которой можно уснуть всего за секунду. Невероятный функционал подушки не раскрывается, а цена составляет 1 500 долларов США (114 000 рублей).



