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Со стороны не скажешь, что излюбленные прессой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и не менее известная игра Cyberpunk 2077 имеют между собой хоть какие-то похожие свойства. Однако, есть одно: что игра, что видеокарты не раз переносились разработчиками. Флагманскую версию RTX 3080, по данным ресурса ITHome, геймеры не смогут подержать в руках аж до середины-конца мая.

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Речь идёт о модели с видеопамятью в 12 Гб. Компания nVidia совсем недавно делилась планами о выпуске чипов в середине апреля. Первоначально маркетологи "зелёной" компании настолько просчитались, что планировали релиз той же RTX 3080, но с 20 Гб памяти, ещё в декабре прошлого года. Со временем они решили выпустить её в январе, и с уменьшенным количеством памяти (16 Гб). Это тоже не удалось. Конечным сроком был назван февраль, а видеокарта получила обновлённые характеристики (10240 CUDA, 12 Гб памяти).

Несмотря на продолжающийся бум майнинга, в мае корпорация пообещала два графических процессора: RTX 3080 Ti на 12 ГБ и RTX 3070 Ti на 8 ГБ памяти соответственно. Прояснить ситуацию может грядущая конференция GTC 2021.