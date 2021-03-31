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Фанаты компании Samsung, которые в данный момент пользуются Galaxy S7 и думают, что это смартфон, крупно ошибаются. В их руках находится всего лишь мультимедийное устройство, способное работать с беспроводными сетями, принимать и обрабатывать изображения, звуки, текст и т.д. Функционал очень схож с привычным телефоном, но не так продвинут. Грубо говоря, Galaxy S7 пытались выдать за всё, кроме телефона, по причине того, что за обычное устройство не нужно было бы платить большие импортные налоги.

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Если бы решение приняли, компании позволили бы получать всевозможные возвраты средств, компенсации и прочие прочие привилегии. К сожалению, суд ЮАР не только не позволил Samsung до конца отстаивать свою позицию, но и обвинил корпорацию в малодушии и неискренности перед клиентами.

Разумеется, у суда ЮАР были железные аргументы: наличие в смартфоне SIM-карты, динамика, порта под наушники, микрофона и нескольких других атрибутов классического смартфона. Кроме того, превратить обычный телефон в то, что по мнению Samsung называется портативным карманным компьютером, может уникальная технология DeX (Desktop eXperience), но в Galaxy S7 нет и её, что окончательно разрушило все мечты компании на снижение налоговых выплат.

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