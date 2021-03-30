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В этот тяжелый период, когда достать хорошую видеокарту по нормальной цене нельзя, единственным выходом для многих геймеров могут стать процессоры с интегрированными в них видеокартами. Их производительность, по сравнению с RTX 3060, конечно, уступает, однако, как экономный вариант на время, лучше и не придумаешь. Потому что иных вариантов попросту нет: либо интегрированная графика, либо долгие месяцы, а то и годы ожидания спада цен на видеокарты и окончания майнинга. В то же время серьёзно повлиять на доступность в будущем может и дефицит чипов.

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Для тех, кто хочет наконец запустить современные игры, не продав ради этого несколько органов, подойдут три модели от компании AMD. Если не брать в расчёт ещё невыпущенные новые процессоры Intel Core i5 11 поколения, на данный момент у "синей" компании нет аналогичных мощностей, по сравнению с тем же флагманским AMD Ryzen 7 PRO 4750G.

Первый CPU – Ryzen 5 3350G: архитектура Zen+, 12-нм техпроцесс, 4 ядра, графика Vega 11. Сборка на 15% обгоняет дискретную видеокарту Nvidia GT 1030 (7 тыс. руб.), и стоит около 12 тыс. руб. Базовая частота – 3600 МГц. Максимальная – 4000 МГц.

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Второй, более мощный Ryzen 5 PRO 4650G, способен на гораздо больше fps в топовых онлайн-шутерах. Встроенная видеокарта Vega 7 в нём имеет базовую частоту в 1900 МГ. Не считая игр, релиз которых состоялся несколько месяцев назад, скорости графики вполне хватит для The Witcher 3 и прочих хитов мирового уровня. Стоимость равняется 18 тыс. рублей.

На 1 месте, безусловно, Ryzen 7 PRO 4750G. Мощность данного процессора сравнима с Ryzen 7 3700X, который, как мы знаем, используется в консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Интегрированная графика Vega 8 достигает впечатляющих 2100 МГц, а процессор позволит в будущем установить любой существующий графический чип. Даже RTX 3090 вместе с RX 6900 XT. Цена – 24 тыс. руб.