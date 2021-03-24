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За границей, где ещё давно документально подтвердили негативное влияние цифровых устройств, то и дело проводятся интересные эксперименты с техникой. Вернее, с полным её отсутствием у желающих присоединиться к цифровой детоксикации. Про десятки тысяч долларов, которые выплачиваются людям из крупных городов, добровольно отказавшимся от всей электроники на месяц и более, мы уже не раз слышали от Западных СМИ. На этот раз эксперимент сузили до одного дня.

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В течение долгих 24-х часов единственному добровольцу предстоит заниматься, чем угодно, кроме техники: красками, настольными играми, рисованием, спортивными занятиями, одним словом, всем, что захочется. Именно такая вакансия открылась на сайте американской компании Reviews.org. За правильное выполнение одного простого условия победителю вручат призовые 2,4 тысячи долларов.

Покупку развлечений вместо техники обеспечит сертификат на 200 дополнительных долларов. В описании также значится, что наиболее подходящей кандидатурой будет житель мегаполиса, ещё ни разу в жизни не знавший жизнь без ежедневных гаджетов: смарт-часов, системы умного дома, наконец, смартфона, планшета и компьютера. Результат исследования вскоре появится на CNN.

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