Guardian: iPhone 13 будет дороже, а дефицит Playstation 5 сохранится из-за нехватки чипов
Чтобы лишний раз не вводить людей в заблуждение по поводу оптимистичной ситуации на рынке полупроводников, аналитический отдел компании The Guardian провёл собственное расследование. К сожалению, хороших новостей оно не принесло, зато точно появилась ясность в том, какие устройства не появятся в ближайшее время, а какие можно не ждать в этом году.
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Во-первых, напомнить о том, что дефицит полупроводников начался порядком давно, поможет случай, когда Apple пришлось на 2 месяца отложить выпуск фирменной линейки iPhone 12. Это произошло ещё в прошлом году. В нынешнем же, по мнению ресурса The Guardian, ровным счётом ничего не изменится. Вероятнее всего, кризис чипов даже усугубится из-за огромного спроса и поднимающихся цен.
Несомненно, полупроводники – вещь нужная. Они лежат в основе консоли нового поколения PlayStation 5, которая до сих пор остаётся дефицитной в большинстве стран мира. И продолжит таковой оставаться в лучшем случае до начала следующего года. Автомобильные компании, такие как Ford, Toyota, Volkswagen, General Motors или Nissan, ежедневно несут критические убытки. Некоторым из них пришлось остановить сборку машин.
Наиболее показательный пример – компания Samsung. Она сама, являясь крупнейшим производителем полупроводников, перенесёт выпуск нового смартфона Samsung, т.к. дисбаланс между спросом и предложением не оставляет ей иного выбора. Аналитик Нил Кемплинг считает, что в конечном итоге производители будут возобновлять работу за счёт пользователей: повысят цены на автомобили, смартфоны и другую электронику. В чём уж точно сомневаться нельзя, так это в том, что iPhone 13 не будут стоить дешевле прошлогодней версии.
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