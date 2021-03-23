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Чтобы лишний раз не вводить людей в заблуждение по поводу оптимистичной ситуации на рынке полупроводников, аналитический отдел компании The Guardian провёл собственное расследование. К сожалению, хороших новостей оно не принесло, зато точно появилась ясность в том, какие устройства не появятся в ближайшее время, а какие можно не ждать в этом году.

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Во-первых, напомнить о том, что дефицит полупроводников начался порядком давно, поможет случай, когда Apple пришлось на 2 месяца отложить выпуск фирменной линейки iPhone 12. Это произошло ещё в прошлом году. В нынешнем же, по мнению ресурса The Guardian, ровным счётом ничего не изменится. Вероятнее всего, кризис чипов даже усугубится из-за огромного спроса и поднимающихся цен.

Несомненно, полупроводники – вещь нужная. Они лежат в основе консоли нового поколения PlayStation 5, которая до сих пор остаётся дефицитной в большинстве стран мира. И продолжит таковой оставаться в лучшем случае до начала следующего года. Автомобильные компании, такие как Ford, Toyota, Volkswagen, General Motors или Nissan, ежедневно несут критические убытки. Некоторым из них пришлось остановить сборку машин.

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Наиболее показательный пример – компания Samsung. Она сама, являясь крупнейшим производителем полупроводников, перенесёт выпуск нового смартфона Samsung, т.к. дисбаланс между спросом и предложением не оставляет ей иного выбора. Аналитик Нил Кемплинг считает, что в конечном итоге производители будут возобновлять работу за счёт пользователей: повысят цены на автомобили, смартфоны и другую электронику. В чём уж точно сомневаться нельзя, так это в том, что iPhone 13 не будут стоить дешевле прошлогодней версии.