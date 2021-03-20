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Недавно стартовавшая акция под названием Rockstar Games Sale уже привлекла к себе массу внимания благодаря большим скидкам на популярные продукты. Речь идёт, как уже можно было догадаться по названию, об одних из самых популярных игр последних 20-ти лет. 4 из 8 – игры серии Grand Theft Auto. Скидки на отдельные товары достигают -70%.

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Начинается всё с Grand Theft Auto V: Premium Edition. С учётом скидки она стоит 739 рублей (-63%). Далее Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 329 рублей (-70%). Оставшиеся две – более старые, но не менее популярные игры: Grand Theft Auto: San Andreas – 174 рубля (-66%) и Grand Theft Auto: Vice City – 139 рублей (-66%).

Одна из оставшихся – в своё время нашумевшая в сети Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (-40%). В эту же категорию скидок входят также Bully: Scholarship Edition за 139 рублей (-66%), Max Payne 3 Complete Edition за 269 рублей (-70%) и Max Payne стоимостью в 139 рублей (-66%). Большинство из этих игр объединили в специальные коллекции. Так, за покупку GTA III, GTA: San Andreas и GTA: Vice City нужно будет заплатить всего 262 рубля (-70%). В таком же духе продаётся и Max Payne. За оригинальную версию и Max Payne 2: The Fall of Max Payne просят 141 рубль (-66%).