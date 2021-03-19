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Алгоритм, собирающий все личные данные любого пользователя сети, продолжает работать в России

"Глаз Бога" всё ещё доступен в Telegram.
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Ещё в 7-ом Форсаже нам показали занимательный сюжет: команда профессиональных гонщиков пытается восстановить доступ к гениальному алгоритму под названием "Глаз Бога". Он способен за доли секунды предоставить всю информацию о любом человеке, обнаружить его текущее местоположение и выполнить ещё несколько фантастичных "фокусов". Некоторые из них оказались фантастичными лишь на первый взгляд, и далеко не для всех.

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Программисты, которым понравилась такая задумка, создали консолидацию с целью частично повторить возможность несуществующего (на тот момент) в реальности "Глаза Бога". Теперь он существует. Функционал уже реального Telegram-бота "Глаз Бога" настолько велик и со своей работой он справляется настолько хорошо, что Роскомнадзор уже официально запретил публичное использование технологии. После блокировки авторы проекта возобновили его за час.

Более того, юристы "Глаза Бога" уже направили в Роскомнадзор запрос с просьбой законно обосновать блокировку Telegram-бота и предоставить им все необходимые для этого документы. Создатели уверяют, что данные собираются абсолютно легально: из открытых источников, а всё, что делает с ними "Глаз Бога" - это компиляция разной информации в единый удобный для просмотра файл. Стоит отметить, что программа, кроме обычного поиска номера телефона и ФИО, также предоставляет платные услуги. В них включен более обширный поиск по остальным базам данных. Иногда даже по ГИБДД.
Источник.

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