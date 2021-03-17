Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последние годы среди граждан нашей страны стало модно жаловаться на "огромные" тарифы отечественных операторов мобильной связи. Тут и там говорят, как много нужно платить, и как мало платят в Европе и во всём мире. Чтобы доказать обратное, аналитическое агентство Content Review провело специальное исследование, в ходе которого проанализировали стоимость тарифов в 50 странах.

реклама

В связи с коронавирусом и глобальным кризисом тарифы и правда чуть подорожали, однако даже сейчас средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в России составила примерно 25 рублей. По миру это 190 рублей. Тариф с безлимитным интернетом будет стоить в России около 830 рублей, а среднее значение в других странах – 4 400 рублей.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU





Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В отличие от глобализационных процессов мира, где безлимитные тарифы стали премиальными, в России они подорожали всего на 200 рублей. Основным аргументом поклонников европейских цен также является полное покрытие всех регионов и сёл качественным высокоскоростным широкополосным интернетом. Спорить с этим бессмысленно, но в России тоже в свою очередь ведётся активная работа по электрификации самых отдалённых населённых пунктов, поэтому через год-два отечественный интернет не будет уступать заграничному по скорости.