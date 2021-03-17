В России самые дешевые тарифы на мобильный интернет – Content Review
Последние годы среди граждан нашей страны стало модно жаловаться на "огромные" тарифы отечественных операторов мобильной связи. Тут и там говорят, как много нужно платить, и как мало платят в Европе и во всём мире. Чтобы доказать обратное, аналитическое агентство Content Review провело специальное исследование, в ходе которого проанализировали стоимость тарифов в 50 странах.
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В связи с коронавирусом и глобальным кризисом тарифы и правда чуть подорожали, однако даже сейчас средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в России составила примерно 25 рублей. По миру это 190 рублей. Тариф с безлимитным интернетом будет стоить в России около 830 рублей, а среднее значение в других странах – 4 400 рублей.
В отличие от глобализационных процессов мира, где безлимитные тарифы стали премиальными, в России они подорожали всего на 200 рублей. Основным аргументом поклонников европейских цен также является полное покрытие всех регионов и сёл качественным высокоскоростным широкополосным интернетом. Спорить с этим бессмысленно, но в России тоже в свою очередь ведётся активная работа по электрификации самых отдалённых населённых пунктов, поэтому через год-два отечественный интернет не будет уступать заграничному по скорости.
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