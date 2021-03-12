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В PlayStation 5 скоро добавят античит-систему Denuvo к разочарованию множества геймеров

Нет сомнений, что она серьёзно нагрузит систему.
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С целью борьбы с наплывом читеров в онлайн-играх компания Irdeto придумала прогрессивную систему Denuvo, название которой за долгие годы её активной работы буквально стало ругательным. Негативное отношение вызвано даже не тем, что она не даёт использовать нечестные методы игры, а в том, что её работа тяжёлым грузом ложится на процессор и накопитель.

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Каждый геймер, лично знававший онлайн-игры с Denuvo на компьютере, знает, что несёт за собой её присутствие: увеличенное время загрузки, баги, вылеты и сниженная производительность. В ответ на возможное беспокойство пользователей Irdeto заявила, что всех этих проблем в системе PlayStation 5 не будет. Руководство лично проконтролирует такие моменты. Однако, верится в это слабо, ведь, если упростить вещи до минимального уровня, PS5 – обыкновенный компьютер, работающий на собственной операционной системе.

Ещё одним важным свойством Denuvo на PlayStation 5 станет 100%-я защита сохранений, создающихся без интернета. Простят ли геймеры увеличившуюся скорость загрузки видеоигр и временные неполадки, пока что неизвестно. Когда компания введёт античит – тоже не указывается.
Источник.

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