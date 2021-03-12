ФАС не увидела в завышенных ценах на видеокарты нарушений или сговора ритейлеров
Ещё месяц назад несколько анонимных лиц подали в Федеральную Антимонопольную Службу (ФАС) петицию о рассмотрении искусственного повышения цен на видеокарты вначале нового поколения, а потом и всех остальных. Главное требование: выяснить, почему ритейлеры повысили цены на графические процессоры в 2-3 раза с начала января 2021 года и проверить, нет ли среди них сговора.
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Ответ от ФАС полностью опроверг все возможные подозрения в сторону продавцов. По сообщению ведомства, никаких официальных нарушений обнаружено не было. В рамках расследования были изучены цены на видеокарты в крупных российских источниках. В результате выяснилось, что цены в разных местах существенно отличаются друг от друга.
Причин резкого подорожания выявили 4: внешние факторы в странах-изготовителях устройств, курс рубля, высокий спрос на рынке и конкуренция между магазинами. Регулятору чётко известно, что новая Nvidia GeForce RTX 3080 сейчас стоит больше 200 000 рублей, хотя рекомендованная стоимость – чуть меньше 70 тысяч. На модели GeForce цены взлетели в том числе и из-за нехватки видеокарт вследствие майнинга. ФАС также отмечает, что нормальная ситуация на рынке не даёт поводов для проведения новых антимонопольных проверок.
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