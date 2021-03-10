14 аниме-сериалов, влияющих на психику детей, заблокированы по решению суда
Сведения о том, что некоторые аниме-сериалы крайне негативно влияют на психику, давно доказаны. Самый банальный пример – четыре попытки самоубийства в Петербурге из-за популярной манги "Тетрадь смерти". В разное время у четырёх школьников, попытавшихся покончить с собой, была найдена так называемая Тетрадь смерти. Связь аниме с суицидом доказали, и теперь Московский районный суд Петербурга принял решение о запрете 14-ти аниме-сериалов.
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Чуть ранее ссылки и распространение следующих аниме было официально запрещено: "Тетрадь смерти", "Межвидовые рецензенты", "Инуяшики", "Натюрморт в серых тонах", "Токийский гуль", "Клинок Маню", "Эльфийская песнь", "Князь тьмы с задней парты", "Ложные выводы", "Князь тьмы и герой", "Игра Дарвина" и "Сладкая жизнь". Сегодня к ним присоединили ещё 2: "Загадка дьявола" и "Класс убийц".
В последнем ярко прослеживается след ультранасилия и чрезмерной жестокости, ведь, по сюжету, в аниме ученики безжалостно убивают своего учителя. В общей сложности под блокировку попали 14 сериалов. Каждый из них имеет возрастное ограничение 18+ и так или иначе содержит материалы запрещённого характера, будь то открытая пропаганда самоубийств или навязывание несформировавшимся умам идей о ценности нетрадиционной ориентации.
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