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Совсем недавно Илон Маск перешёл с категории всемирно известных миллиардеров в ранг самого богатого человека. Этой "должностью" он уже активно пользуется в сфере криптовалют: каждый новый твит про Bitcoin или Dogecoin в разы повышает их стоимость, что даёт Маску шанс продать их по завышенной цене, а при очередном падении снова закупить. Но далеко не все согласны с тем, что миллиардер гениален.

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Рассеять уверенность последних скептиков взялась родная мама Илона Мэй Маск. У себя в Twitter она опубликовала фотографию результатов сдачи экзаменов из Университета Претории в Южной Африке. В 1989 году создатель SpaceX набрал на экзамене такое количество баллов, что комиссия не поверила и обязала молодого семнадцатилетнего программиста прийти на пересдачу.

Однако результаты оказались точно такими же. Оба теста на Operating и Programming Илон Маск сдал на высший возможный балл А+. Кроме изображения, доказывающего гениальность сына, 72-летняя мама американского миллиардера также написала, что гордится им и его планами на будущее. А они, напомним, в основном касаются колонизации Марса, постройки собственного города в районе космодрома Бока-Чика и проектирования автомобиля на воздушных подушках, совсем как в фильмах про будущее. А вы согласны с тем, что Илон Маск ещё принесёт человечеству ни один десяток ценных изобретений?

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