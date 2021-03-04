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Массовая скупка видеокарт нового поколения продолжается и по сей день. По адекватной цене в магазинах сложно найти приличную модель, а новое поколение и вовсе отсутствует. Как ежедневно пишут сотни и тысячи изданий, всё дело в нарастающем криптовалютном буме, который вновь повысил цены на графические процессоры. В nVidia по этому поводу придерживаются совершенно другого мнения.

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Конференция, организованная Raymond James Financial, где выступала финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, дала нам понять, что в дефиците виноваты не майнеры, а обычные проблемы с производством видеокарт. Сразу же после выпуска игровая GeForce RTX 3060 была распродана в руки геймеров со всех частей планеты.

По словам Колетт, майнинг криптовалют никак не сказался на доступности новых карт. Если бы биткоин и прочие не прыгнули вверх, видеокарты всё равно бы имели ту же самую в два, а то и в три раза завышенную стоимость. Да и спрос на устройства доказал, что производителям стоит заранее обдумывать такие вопросы и возможные проблемы. Не в последнюю очередь в дефиците виноваты и Sony с Microsoft, выпустившие новые консоли одновременно с видеокартами RTX 3000.