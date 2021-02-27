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Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, на чём держатся ведущие мировые корпорации? Все мы знаем, что основали их гении: nVidia – Дженсен Хуанг, Microsoft – Билл Гейтс, Intel – Гордон Мур и т.д. Те, кто работал над их развитием, заслужили всемирное уважение, но с тех пор прошло время, и создателей сменили их последователи. Нередко компании с миллиардным доходом исчезали из-за некомпетентных директоров. Остальных спасали только опытные работники. Своего рода ветераны, заставшие рассвет корпораций.

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Несколько дней назад как раз появилась информация о молодой китайской фирме Moore Thread. Среди её основателей – Джеймс Чжан Цзяньчжун (ген. директор nVidia в отставке), и команда других ветеранов из AMD, Intel и ARM, покинувших свои компании в разное время и по разным причинам. Объединяет их стремление вывести рынок китайских графических процессоров на качественно новый уровень. В том числе, среди целей есть и массовый выпуск собственной видеокарты, не уступающей в мощности конкурентам.

У каждого сотрудника Moore Thread в запасе как минимум 10-летний опыт работы в среде видеографики и электроники. Главные лица компании 15 лет проработали над микросхемами. Уже сейчас на счету у корпорации миллиарды китайских юаней или сотни миллионов американских долларов. Инвесторы не скупятся на финансирование, вливая в фонд Moore Thread всё новые и новые средства.

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