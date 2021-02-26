Майнеры позволили nVidia заработать дополнительно 100-300 млн долларов только за 2020 год
Уже не раз компания nVidia призывала крупных ритейлеров к ограниченным продажам своих графических процессоров. На некоторое время она даже договорилась с ними о том, что больше 2-х экземпляров в одни руки продавать не будут, дабы не допустить дефицита. Невооружённым взглядом любой может понять, что в долгосрочной перспективе план себя не оправдал: карт нет вообще, те, что есть, стоят в 2-3 раза больше, а новые модели производятся крайне медленно. Настолько, что сложно заметить новые поступления в магазины.
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Отрицать сумасшедшие продажи видеокарт в этом и прошлом году действительно нельзя. Как горячие пирожки расхватали и старые, и новые, и даже использованные. Только за счёт майнеров компания получила примерно 100‑300 миллионов долларов под конец четвёртого квартала 2020 года. В прошлом году общая выручка nVidia по сравнению с прошлым составила 5 миллиардов долларов против 2 миллиардов.
По прогнозам компании, ещё больший спрос будет на видеокарту RTX 3060, которая фактически является смесью мощи нового поколения и бюджетного ценника старого. В большинстве своём компания уверена, что карты достанутся не геймерам, на которых и ориентировано первоначальное производство, а добытчикам цифровой валюты. Впоследствии, когда криптовалютный бум закончится, они начнут массово сбывать устройства обычным пользователям, а они в свою очередь обнаружат, что пробег на видеокартах не позволяет корректно их использовать, что ожидаемо обвалит рейтинг компании среди игроков.
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