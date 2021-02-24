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Совсем недавно игроки Fortnite: Save the World и Rocket League попали в конфуз с популярной системой достижений в играх – лутбоксами. Проблема на тот момент состояла в том, что геймеры закупились десятками дорогих лутбоксов, содержащих особо ценные вещи, а Epic Games внезапно прекратили их поддержку, вследствие чего пользователи остались и без призов, и без денег.

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Сама система лутбоксинга уже не раз критиковалась СМИ, и в этот раз снова попала на первые строчки заголовков. По подсчётам, наибольшие потери от пропажи ящиков пришлись на американцев. Специально для них Высший суд Северной Каролины предварительно одобрил решение выделить на возмещение ущерба сумму в 26,5 миллионов долларов.

В ближайшие дни Epic Games переведёт на счет каждого пострадавшего 1000 внутриигровых кредитов в Fortnite или Rocket League, причём, вне зависимости от того, была ли игроком получена награда. Компенсация не требует подтверждения, и будет выполняться автоматически. Кроме того, те, кто потерял больше, чем готова возместить компания, могут подать в суд иск о выплате 50 долларов наличными или 13 000 кредитов внутриигровой валютой. Соответствует ли их требование реальным обстоятельствам, тоже будет выяснено незамедлительно.

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