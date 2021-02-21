МВД закупит приборы для взлома смартфонов за 41 миллион рублей
Анонимизация социальных сетей, как, например, Telegram, значительно усложнила работу правоохранительных органов в обнаружении и ликвидации "цифровых преступников", распространяющих незаконную информацию в интернете. Сами сети иногда сотрудничают с полицией, но то, что они предоставляют, не всегда оказывается достаточно. По этой причине было решено объявить тендеры на закупку иностранного оборудования для взлома смартфонов с имеющейся запрещённой информацией.
реклама
Аппаратно-программное оборудование способно копировать все вручную скрытые и удалённые данные практически с любых устройств, расшифровывать переписки и удалённо обнаруживать незаконную деятельность. В основном упор делался на следующие операционные системы: Android, iOS, Symbian, Windows Mobile, BlackBerry, Windows Phone. Полный контроль будет получен над Skype, ICQ, WhatsApp и Facebook с Twitter.
Закупку данного оборудования планируется осуществлять комплексами. Всего их приобретут 27. Общая сумма, которую придётся отдать за оборудование – 41 миллион рублей. По сообщениям источника, в 2019 году МВД закупило всего один комплекс для взлома носимой техники. Вероятнее всего, чтобы на деле удостовериться в функциональности приборов.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила