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Анонимизация социальных сетей, как, например, Telegram, значительно усложнила работу правоохранительных органов в обнаружении и ликвидации "цифровых преступников", распространяющих незаконную информацию в интернете. Сами сети иногда сотрудничают с полицией, но то, что они предоставляют, не всегда оказывается достаточно. По этой причине было решено объявить тендеры на закупку иностранного оборудования для взлома смартфонов с имеющейся запрещённой информацией.

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Аппаратно-программное оборудование способно копировать все вручную скрытые и удалённые данные практически с любых устройств, расшифровывать переписки и удалённо обнаруживать незаконную деятельность. В основном упор делался на следующие операционные системы: Android, iOS, Symbian, Windows Mobile, BlackBerry, Windows Phone. Полный контроль будет получен над Skype, ICQ, WhatsApp и Facebook с Twitter.

Закупку данного оборудования планируется осуществлять комплексами. Всего их приобретут 27. Общая сумма, которую придётся отдать за оборудование – 41 миллион рублей. По сообщениям источника, в 2019 году МВД закупило всего один комплекс для взлома носимой техники. Вероятнее всего, чтобы на деле удостовериться в функциональности приборов.

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