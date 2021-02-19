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Эксклюзивно для одного счастливчика российская компания Caviar подготовила свою версию консоли PlayStation 5. Классические геймеры не найдут в ней ничего примечательного, ведь начинка осталась прежней, мощности не подбавилось. Нечего и говорить про новые инновационные технологии, которых может не быть в обычной пользовательской сборке. "Внутренности" её ничем не отличаются, а вот снаружи приставки буквально ослепляет красотой всех, кто обратит на неё взгляд.

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Это совершенно неудивительно, ведь она целиком покрыта золотом 18-го карата. На каждую панель было потрачено 8 отдельных листов чистого благородного металла, из-за чего её вес увеличился на полкилограмма (с 4 до 4.5). Т.к. только в нашей стране на консоль подали 1 300 предварительных заявок, общее произведённое количество для России пришлось увеличить до 9. Каким способом будут выбирать счастливчиков, которые смогут купить приставку, ещё не известно.

Зато производитель чётко обозначил цену устройства – 38 миллионов рублей или 500 000 долларов. Вместе с золотой версией будут дарить 2 геймпада DualSense, покрытые крокодильей кожей. Для менее обеспеченных пользователей Caviar предусмотрела PlayStation 5 из чёрной кожи и карбона. Цена первой – 602 700 рублей (8 140 долларов), второй – 431 600 рублей (5 830 долларов). Что примечательно, на 1 копию PS5 уйдёт как минимум 4 месяца кропотливой работы.