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Нет ничего удивительного в том, что сотни и сотни тысяч поклонников не могут дождаться выхода GTA 6, ведь её предшественница прославилась, как одна из самых популярных игр в истории. Даже не рассказывая об игре, на Rockstar Games уже лежит ничуть не меньшая ответственность, чем на CD Projekt RED, а, возможно, даже большая. От её успеха зависит, взойдёт ли студия на первое место пьедестала лучших разработчиков.

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В связи с тем, что последний слух о Grand Theft Auto 6 поведал о том, что на главную роль возьмут женщину, это дополнительно подстегнуло фанатов к размышлениям. А после и к действиям. Не похоже, что западный тренд равенства, когда в играх женским персонажам уделяют столько же внимания, что и мужским, негативно повлиял на мнение публики. Любители экспериментов наоборот специально создали обложку для игры. Вот она:

Белый дизайн цветовой гаммы, по мнению фанатов, будет хорошо сочетаться с цветами Vice City. Кроме того, он придаст игре современности в глазах молодого поколения, на которое в основном ориентирован тайтл. Стоит ли говорить, что рассчитывать на скорый анонс GTA 6 не стоит? Наиболее оптимистичные прогнозы не допускают вероятности, что игру выпустят раньше 2022 года.

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