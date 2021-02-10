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Похоже, раз уж биткоин поддержал сам Илон Маск, значит у этой криптовалюты действительно великое будущее. Не исключено, что вскоре она совершит прорыв на рынке и её даже примут как основное средство оплаты крупнейшие корпорации. Пока что этого не случилось, но темпы, с которыми растёт майнинг, заставляют задуматься. Наша страна, кстати, сейчас находится на 3 месте по общему количеству добытых биткоинов. Занять второе место взялся отечественный майнер из Иркутска.

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По известным причинам, его имя и фамилия не называются, поэтому будем условно называть его Михаил. Итак, Михаил недавно существенно повысил майнинговую статистику России. С его помощью 1.1% всей добываемой криптовалюты в мире является нашим отечественным производством. Помогли ему в этой 20 000 видеокарт, которые Михаил доставил в родной Иркутск на 14 грузовиках. Сразу после закупки оборудования, ещё в конце прошлого года, на нём начали майнить биткоины.

Все эти тысячи карт потребляют суммарно 70 МВт и стоят около 60 миллионов долларов. Ранее предполагалось, что использоваться будут не графические процессоры, а более экономная и продуктивная технология – ASIC – специальные интегральные схемы. Но их перевозка через границу запрещена в сборном виде. Кроме того, продавцы "айсиков" в большинстве случаев оказываются обыкновенными мошенниками. Исходя из этого, приобрести такое количество микросхем Михаил попросту не мог.

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