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Ко всеобщему удивлению, курс Биткоина неуклонно растёт. Те, кто пророчил ему скорое падение, кардинально ошибались, ведь сегодня исторический максимум вновь был преодолён. В обед стоимость за монету возросла до 47 тысяч долларов. В рублях эта сумма звучит практически фантастично – 3 480 000. Три с половиной миллиона, и, по не менее фантастичным прогнозам, криптовалюта вскоре наберёт оставшиеся 53 000 долларов. Сейчас прогнозы по поводу $100 000 за один Биткоин уже никого не удивляют. По той причине, что за пару месяцев валюта поднялась с 20 000 до 47 000.

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На фоне огромного роста майнеров эксперты выяснили, что каждое новое увеличение цены несёт за собой серьёзные последствия для экологии. Когда Биткоин дорожает, углеродный след от его добычи увеличивается. Исследователи сообщают, что генерация криптовалюты вырабатывает примерно столько углекислого газа, сколько в атмосферу выбрасывает Новая Зеландия. Целая страна с 5-миллионным населения.

Майнинг самой популярной криптовалюты затрачивает 77,78 ТВт-час. Такое количество электроэнергии используют в Чили. Несомненно, на недавний стремительный рост Биткоина непосредственно повлиял миллиардер Илон Маск. Уже не в первый раз он делает громкие заявления о поддержке криптовалюты, после чего её авторитет на мировом рынке буквально взлетает.

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