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Кто-то считает майнинг выгодным, кто-то – нет, но так или иначе, все слышали истории о том, как люди ещё в 2017 закупились видеокартами и самостоятельно проложили дорогу к светлому будущему. В то время, как и сейчас, наблюдался массовый дефицит комплектующих из-за растущего количество майнеров. Тогда были иные понятия, и сравнивать среднего уровня дефицит с полным отсутствием карт на данный момент нельзя. Пару недель назад желающие обогатиться использовали для добычи криптовалюты компьютеры. Сегодня в расход пошли лэптопы.

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Т.к. найти отдельный графический процессор почти невозможно, ПК с хорошей видеокартой стоит слишком дорого и подходит не всем, майнеры из Китая взялись за покупку ноутбуков. Притом тех, на которых установлены исключительно RTX 3070 и RTX 3080. Лэптопы с новыми картами оказались последним шансом приобщиться к добыче виртуальных денег и, пожалуй, единственным способом при неудаче потратить минимальную сумму денег.

По данным ресурса VideoCardz, в Китае появился тренд на скупку одновременно 10-50 ноутбуков на базе топовых видеокарт. Майнеры собирают из них полноценные фермы, ведь добыча Ethereum за 2-3 недели полностью покрывает расходы такой фермы. Пример удачного майнинга продемонстрировала блогерша Fish Pond F2pool. Она, сидя в кафе со своим ноутбуком на RTX 3060, всего за два часа легально подняла 0,90 долларов (70 рублей). Вполне достаточно, чтобы оплатить выпитое кофе.

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