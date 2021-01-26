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В отличие от Grand Theft Auto 6, разработчики The Elder Scrolls VI (компания Bethesda), ещё в 2018 году чётко высказалась насчёт продолжения культовой и любимой среди геймеров игры. С TES V: Skyrim связано достаточное количество мемов и приятных воспоминаний, чтобы требовать от разработчиков новой части. Чего стоит одна лишь вводная кат-сцена, где главный герой едет на телеге. Собственно, этим занятием поклонники серии и занимаются, вот только неизвестно, когда создатели решат прислушаться к ним и устроить релиз.

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Инсайдер Тайлер МакВикер по этому поводу придерживается мнения, что в ближайшие 10 лет Bethesda Game Studios будет занята только тремя крупными играми: Fallout New Vegas 2, The Elder Scrolls VI и Starfield. Производство последней должно занять примерно 2 года. Следующая в очереди – TES VI. По словам инсайдера, её релиз намечен на 2026-2027 год. Не позже.

Любителям Fallout придётся ждать 5-ю часть ещё дольше. Прогноз инсайдера – минимум 9 лет. Если всё вышесказанное действительно входит в планы Bethesda, к тому времени, как на рынке впервые появится The Elder Scrolls VI, нынешние консоли "нового поколения" постареют и практически исчерпают свой жизненный цикл. Им на смену встанут совершенно неизвестные сегодня устройства. На них и будут ориентированы следующие "Свитки" и Fallout 5.

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