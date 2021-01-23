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Специально для видеоигры Hitman 3 компания AMD ещё несколько дней назад выпустила свежие драйвера Radeon, Adrenalin 2020 Edition 21.1.1. Об этом уже писали, это известно. Неизвестен лишь результат, который появился от обновления драйверов. По логике вещей, апдейт был призван максимально увеличить производительность и показатели видеокарты RX 6800 XT. Так оно и случилось. Карта получила такой большой прирост мощности, что обогнала даже RTX 3080.

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Несмотря на то, что Geforce RTX 3080 считается более перспективной в плане игр, в Hitman 3 ей пришлось уступить RX 6800 XT. В нынешних тестах видеокарта AMD обогнала nVidia на 18%. С 93-х начальных кадров со старыми драйверами fps удалось поднять до 110. Естественно, в 4K разрешении. В 1440p прирост падает до 6%, а в 1080p – до 7%.

Вероятно, когда nVidia в свою очередь выпустит новую версию драйверов под названием «Game Ready», ситуация изменится, но пока что AMD медленно начала двигаться к своей цели – абсолютному лидерству в видеоиграх. Кроме прочего, драйвер AMD также улучшает отражения в GTA 5 и исправляет баг с DOOM Eternal и включённым оверлеем от Steam. Полный список нововведений можно прочесть тут.

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