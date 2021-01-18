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Xiaomi Mi 11 превратили в дракона из "Игры Престолов", полностью разобрав смартфон на детали

Работа, конечно, заняла немало времени.
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Многие во время карантина и самоизоляции убедились, что в постоянном нахождении дома есть и свои плюсы. Например, дополнительное свободное время для занятия тем, на что обычно его не хватало. У некоторых времени стало настолько много, что остаётся лишь позавидовать. Умельцы, создающие необычные вещи из вполне обыденных предметов, тратят часы на проектировку и склейку, и проект, о котором мы вам сегодня расскажем, тому доказательство.

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На канале XiaoMiAdictos с почти 2-мя тысячами подписчиков недавно появилось видео, показывающее, как автор превратил флагманскую модель Xiaomi Mi 11 в одного из трёх драконов из сериала "Игра Престолов". Для этого он разобрал и достал из него абсолютно все детали, после чего начал осмотр и проектировку. Полный процесс создания дракона обошелся пользователю в календарный месяц, но результат превзошел все ожидания.

Во время финальной стадии – разработки крыльев, умелец задействовал кожу, взятую с задней стороны лимитированной версии смартфона. В конце концов дракон был посажен на некого рода подставку в виде шеста, выполняющую функцию на док-станции. Наверное, стоит заметить, что одних деталей с Xiaomi Mi 11 не хватило: пользователю пришлось позаимствовать недостающие элементы с других смартфонов.
Источник.

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