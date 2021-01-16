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За рекламу Cyberpunk 2077 впервые оштрафовали – компания заплатила 78 500 долларов

Реклама оказалась вне бразильских законов.
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Реклама, как элемент популяризации каких-либо продуктов, сейчас пользуется большим почётом. Без неё не обходится ни одна известная компания, что уж говорить о таких гигантах, как CD Projekt RED. Иногда производители настолько навязчиво рекламируют свою продукцию, что умудряются даже нарушить несколько законов. Так, студия разработчики скандального Киберпанка упустили из виду правила размещения рекламы в Бразилии, вследствие чего напоролись на крупный штраф.

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Из-за того, что местная компания NaLata, размещённая в Сан-Паулу, на фасаде жилого здания разместила своего рода граффити или мурал с главным героем Cyberpunk 2077 Ви, ей придётся выплатить властям штраф в размере 78 500 долларов (5 773 235 рублей). Всё дело в том, что Бразилия вот уже несколько лет активно встраивает в систему закон под названием "Чистый город". Он полностью запрещает любые проявления наружной рекламы на городской инфраструктуре.

Как удалось выяснить редакции Start, закон о чистом городе пропагандирует полное очищение населённого пункта от подобных видов рекламы, оставляя свободное место для обычных граффити – уличного искусства. Причины, по которым власти определили рисунок Ви, как рекламу Cyberpunk 2077, не раскрываются.
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