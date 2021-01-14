Озвучены сроки следующих поставок PlayStation 5 – в некоторых странах консоль доступна уже сегодня
С момента релиза приставки PlayStation 5 прошло чуть больше двух месяцев, а большинство желающих свои устройства не получили: консольный дефицит не заканчивается. Тем временем, информацией, когда ожидаются следующие поставки в магазины, Sony не делится . В России, как и в других странах, устройства не держатся на полках магазинов и нескольких часов подряд, в связи с чем информация о доступности очень актуальна.
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Пока что каких-либо положительных новостей о том, когда приставки завезут в Россию, нет. Ранее предполагалось, что в конце года Sony наконец начнёт 4-ю волну выпуска PS5, однако половина января позади, а устройств не видать. Недавно Twitter-аккаунт PS5 UK Stock, ставший популярным из-за использования ботов для отслеживания доступных предложений на PS5 в Европе, сообщил, что крупные торговые сети Англии и Германии намечают большие распродажи PS5 на 14-15 число текущего месяца.
Длиться они будут ровно 8 дней, до 21 числа включительно. Соответственно, зная, что Sony поставляет свои консоли не по отдельным странам, а сразу по всему миру, можно сделать вывод, что в течение двух недель новая партия PlayStation 5 появится в российских магазинах. Сколько именно консолей привезут, конечно же, не уточняется.
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