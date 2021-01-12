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Пару дней назад в ходе мирного протеста был захвачен "оплот" американской демократии – Капитолий. Это событие непосредственно повлияло на мнение создателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова о технике Apple и политике компании в целом. Т.к. чуть позже стало известно, что демонстранты пользовались мессенджером Parler для обмена рекомендациями насчёт штурма здания, Apple немедленно удалила его из своего магазина приложений. За ней последовала Google.

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Впервые за всё время Павел отреагировал на сообщения обычных пользователей, интересовавшихся у него, каковы будут его действия, если в следующий раз вместо других мессенджеров для похожих действий будет использоваться Telegram. Он утверждает, что совместная деятельность Apple и Google может серьёзно навредить гражданским свободам населения, поэтому стоит задуматься над переходом с "яблочной" техники к операционной системе Android.

Компания Apple, как создатель IOS, имеет полную власть над OC, и в случае неудовлетворения каким-либо приложением может полностью удалить его. В отличие от неё пользователи с андроидом могут скачать APK-файл и дальше использовать любое несправедливо запрещённое приложение. Стоит отметить также, что сейчас предприниматель занят разработкой приложения под IOS, которое не даст окончательно заблокировать Telegram и наладит запуск мессенджера через встроенный браузер.