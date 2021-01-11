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Далеко не все пользователи, покупающие видеоигры, берут их с целью прохождения только основной сюжетной линии. Нередко крупные компании специально для ценителей прячут в своих играх сотни, а то и тысячи отсылок ко всему, что только можно найти в интернете: рок-группам, музыкальным концертам, конкретным людям, историческим событиям, идеологиям и даже другим играм. Иногда и к будущим проектам, как поступила CDPR с известным диалогом Геральта и Цири.

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Так как геймеры уже привыкли к большому количеству пасхалок в The Witcher 3: Wild Hunt, отдельные "сталкеры" с релизом Киберпанка занялись поиском отсылок и в Найт-Сити. Какие-то из них были найдены, какие-то, нет. О результатах рассказал дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Павел Саско. В разработке Ведьмака он тоже принимал участие, поэтому тема отсылок ему не чужда.

По его словам, последний месяц он занимался чтением комментариев и просмотром видео, в которых пользователи обсуждают пасхалки Киберпанка. Его вывод следующий: всех отсылок в игре не нашел никто. Некоторые из них тщательно спрятаны. На них могут уйти годы, как в случае того же Ведьмака. Кроме того, Павел заявил, что игра пришлась ему по душе больше всех остальных. В своём Twitter он выразил благодарность игрокам, понимающим сложную ситуацию с оптимизацией.

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