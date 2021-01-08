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Ситуация, когда акции компании nVidia стремительно полетели вниз из-за необычайного спроса со стороны майнеров, сегодня повторяется снова. Не такими масштабами, ибо производитель компонентов для ПК принял всё серьёзные меры, но определённое падение акций есть. Особенно оно заметно акционерам. В этом году nVidia и без того ощутила на себе последствия дефицита видеокарт нового поколения, а теперь выросли не только криповалюты вроде Ethereum, но и Bitcoin. На данный момент его курс остановился на 40 000 долларов (2 985 584 рубля) за единицу.

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Криптовалюта Ethereum, наиболее популярная среди майнеров, стоит порядка тысячи долларов или 74 000 рублей. Для nVidia эти цифры могут оказаться потенциальной угрозой, ведь каждый криптовалютный бум рано или поздно заканчивался. Прогнозы аналитиков из The Wall Street Journal, показывают, что нынешний "пузырь" не заставит себя ждать и лопнет уже к лету текущего года. Одновременно с этим вторичный рынок окажется под властью Б/У видеокарт, от чего пострадают продажи компании, и без того не очень серьёзные.

На фоне такого поворота событий курс акций nVidia упал на 6%, даже несмотря на то, что до начала роста биткоина ценные бумаги американской компании считались одними из самых перспективных для вложений. Конечно, доподлинно неизвестно, чем для производителя обернётся "криптолихорадка". Точно ясно одно: с ростом биткоина и других криптовалют ценные бумаги nVidia будут постепенно терять свою стоимость.

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