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Декабрь 2020 года для поклонников Sony PlayStation 5 стал большим разочарованием. И не только по тому, что цены на устройства завышали в два раза. Для того, чтобы получить одну копию PS5, нужно очень сильно постараться: регулярно мониторить торговые площадки и следить за новостями напрямую от Sony. Те немногие, кому всё же удалось поиграть на новом поколении, уложились в 3,4 миллиона пользователей. Примерно столько людей сейчас живёт в Монголии или Уругвае.

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Остальным приходится ждать, и не один день. Как показывают недавние фотографии из Японии, около магазинов с техникой и служб доставки растянулись километровые очереди. На сколько времени затянется такое ожидание, сложно даже предположить.





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Хорошее известие в том, что в 2021 году Sony планирует отгрузить в 6 раз больше консолей. Не 3,4, а от 17 до 19 миллионов единиц. По данным аналитического журнала Digitimes, большинство моделей приставок уже произведены, но реализовать их до сих пор не удалось по известным лишь одним разработчикам причинам. В каком месяце начнётся улучшение поставок, ресурс не уточняет.

Источники: 1, 2.

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