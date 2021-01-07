RTX 3080 уже активно используется геймерами – статистика Steam показала удвоенный прирост
Нынешняя ситуация с видеокартами нового поколения от nVidia сложна и непонятна: они вроде бы есть, но на самом деле нет. Купить их по рекомендованной цене в России и СНГ вообще нереально. Только у перекупщиков, и только по завышенной. Но не всё так плохо. С каждым днём в свет выходит всё больше графических процессоров, а это значит, что дефицит постепенно прекращается.
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Особенно это заметно на примере недавней статистики от Steam, в которой видеокарта GeForce RTX 3080 получила 35-е место в графе популярности среди всех пользователей. В ноябре, когда карты только появились, для игр их использовали 0,23 % всех геймеров. Уже в прошлом месяце прирост удвоился до 0,47%, что можно уверенно назвать активным использованием.
Стоит отметить, что других ускорителей nVidia, например, RTX 3060 Ti, RTX 3070 или RTX 3090, в списке вообще нет. Как и AMD Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Очевидно, они стоят у настолько маленького количества людей, что даже не попали на последние места довольно большого списка. Стабильно лидируют карты среднего ценового сегмента: GeForce RTX 2080 и GTX 1070 Ti.
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