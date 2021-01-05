Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на громкие заявления Sony о том, что они будут поддерживать PS4 ещё долгое время после выпуска PS5, производство прошлого поколения постепенно останавливают. Так, Sony Interactive Entertainment Japan Asia официально подтвердило, что все модели, кроме стандартной PlayStation 4 в классическом чёрном цвете, уже очень скоро будут сняты с производства.

реклама

Другие серии, которые тоже вышли на массовую продажу, например, CUH-2000, CUH-7000 или CUH-1000, тоже окончательно останавливаются. Из-за пандемии PlayStation 5 до сих пор не достигла массового характера, но рано или поздно Sony преодолеет трудности и наладит поставки. Соответственно, для сборки PS5, которую планируют реализовать ещё большим тиражом, понадобятся свободные производственные линии. Грубо говоря, разработчики пожертвуют созданием PS4 ради будущих PS5.

Означает это лишь одно: не пройдёт и полгода, как приобрести консоль прошлого поколения официальным путём, через торговые сети, уже будет невозможно по причине отсутствия товара. Склады опустеют, а привозить новые устройства никто не сможет по причине окончания их производства. Не исключено, что вместе с концом эпохи PS4 резко закончится дефицит на комплектующие для PlayStation 5.

Источник.