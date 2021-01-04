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Серия игр The Witcher, особенно третья Wild Hunt, очень запомнилась геймерам, т.к. её сюжет и исполнение графических элементов приравнивают к шедевральному. Пользователи оценили игру в 9.4 балла из 10 максимальных, а критики – в 9.3 (User Score, metacritic). Отсылка к культовому Ведьмаку обязана была появиться в следующей игре от CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. А после эпизода, где Цири в точности описывает сеттинг Киберпанка, вспоминая летающие машины и войны, ведущиеся на расстоянии, у фанатов уже не осталось никаких сомнений. Отсылка должна быть, и найти её следует любой ценой.

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Так они и поступили, но на поиски ушло чуть больше времени, чем предполагалось. Тем не менее, отсылку обнаружили: в одной из нескольких концовок Ви замечает, что на разбитом окне автомобиля сидит существо, не типичное для Киберпанка – ласточка (с эльфийского – Zireael). Почему не типичное, чётко объясняет один из найденных свёртков, в котором сказано, что птицы всё чаще и чаще приносили в город смертельные вирусы, поэтому их было решено истребить. В пределах 18 миль от стен Найт-Сити никаких летающих существ не найти.

Ласточка там появилась не случайно, ведь имя Цири (Цирилла), и походит от эльфийского Zireael. По другой версии, чайка обозначает вовсе не саму главную героиню, а 38-дюймовый клинок, которым она владела. Его название, к слову, тоже Zireael или Зираэль, как кому удобно. Студия на этот счёт комментариев не дала.

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