Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Cyberpunk 2077 нашли значимую отсылку к Цири из The Witcher 3: Wild Hunt

Разработчики не могли её не добавить.
[ ] для раздела Блоги
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Серия игр The Witcher, особенно третья Wild Hunt, очень запомнилась геймерам, т.к. её сюжет и исполнение графических элементов приравнивают к шедевральному. Пользователи оценили игру в 9.4 балла из 10 максимальных, а критики – в 9.3 (User Score, metacritic). Отсылка к культовому Ведьмаку обязана была появиться в следующей игре от CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. А после эпизода, где Цири в точности описывает сеттинг Киберпанка, вспоминая летающие машины и войны, ведущиеся на расстоянии, у фанатов уже не осталось никаких сомнений. Отсылка должна быть, и найти её следует любой ценой.

реклама

Так они и поступили, но на поиски ушло чуть больше времени, чем предполагалось. Тем не менее, отсылку обнаружили: в одной из нескольких концовок Ви замечает, что на разбитом окне автомобиля сидит существо, не типичное для Киберпанка – ласточка (с эльфийского – Zireael). Почему не типичное, чётко объясняет один из найденных свёртков, в котором сказано, что птицы всё чаще и чаще приносили в город смертельные вирусы, поэтому их было решено истребить. В пределах 18 миль от стен Найт-Сити никаких летающих существ не найти.

Ласточка там появилась не случайно, ведь имя Цири (Цирилла), и походит от эльфийского Zireael. По другой версии, чайка обозначает вовсе не саму главную героиню, а 38-дюймовый клинок, которым она владела. Его название, к слову, тоже Zireael или Зираэль, как кому удобно. Студия на этот счёт комментариев не дала.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
12
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
14
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
7
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
15
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
28
Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – игровой CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней скидкой в 4 000 р
15
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
255
Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
126
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
39
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5
1
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
95
Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
35
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
32
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
35
Доля процессоров AMD Ryzen в декабре упала на 30%, а эксперты винят во всём Cyberpunk 2077 – Steam
63
Графика в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нереалистична – картинка в игре будет уровнем ниже
37
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
73
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
14
Bethesda оставила игрокам еще один намек на место действия The Elder Scrolls 6
4
Call of Duty: Warzone — игроки жалуются на оружие DMR 14
8
Илон Маск ожидал банкротство Tesla в 2020 году, но этого не случилось
21
StatCounter поделилось рейтингом браузеров: Google Chrome сдаёт позиции
13
Видеокарты AMD RDNA 4 будут основаны на технологии чиплетов
15
Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована
13

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
18
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
55
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
31
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
12
3D принтеры - заводы будущего
27
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6

Сейчас обсуждают

Alexmad
23:49
Я тебя в ванной жарю, чмо галимое, так правильнее. Чмырище педальное, хорошо у тебя вспыхнуло, в точку попал прям значит.жалкий выблядoк домашний, я только начал, даже не проси меня уйти. Пuзда твоей ...
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
zaithito
23:49
У меня две RX470 4 gb дают всего ок. 70 центов в сутки!
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
Makc1968
23:45
Взял себе такой, сертифицирован для СНГ. Лажа. Покрытие слабое, вдвое уступает хиленькому трёхантенному Netis MW5230, который не умеет выше WiFi4 на частоте 2.4 ГГц. Да, если сигнал уверенный, тогда с...
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
Farid Kovalenko
23:42
Ага, а в арасаке журнал с цири такая сложная отсылка, найти нереально
В Cyberpunk 2077 нашли значимую отсылку к Цири из The Witcher 3: Wild Hunt
Твоя мамка
23:40
140фпс в шутанах а в хорайзоно_рдр_асасинах 80-90 норм
NVIDIA напомнила о плюсах топовых мониторов и GPU GeForce RTX - 360Hz, 250 FPS и технология Reflex
xenomorph1024
23:39
а зачем их выпускать, если уже сейчас во всю забиваются склады материнками на 500 серии.
Intel Core i7-11700K обогнал AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Geekbench 4
Sergej V
23:30
очередной маркетинг. способный выдавать 360Hz/250FPS иными словами всё ровно пропорцианально соотношению фпс к герцам, не забудьте купить бонусом к монитору топовую видеокарту , потому как без неё ...
NVIDIA напомнила о плюсах топовых мониторов и GPU GeForce RTX - 360Hz, 250 FPS и технология Reflex
xenomorph1024
23:27
Опять этот mindfactory, который на подсосе у amd? Смотреть тот же стим нужно, там данные по всему миру берутся, а не по единичному магазину
Intel Core i7-11700K обогнал AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Geekbench 4
John Smith
23:26
Да, я вижу провода хоть они и не очень заметны. И тут спор сводиться к тому что большинство кейс мейкеров решили что провода от бп лучше прятать. И покупатели тоже проголосовали за. Я использую продаж...
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
Oleg Rozenberg
23:25
в начале 2014го 4770k стоил 12, 4690к - 8 (точную цену до рубля не помню). еще голову ломал, стоит ли HT цены в 1,5раза, оказалось что стоит - i7 до сих пор достаточно, i5 не вытянул, пришлось поменят...
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем