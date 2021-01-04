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Трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2, выпущенный 2 дня назад, поразил геймеров визуальными эффектами игры, заставив их ещё больше ждать релиза. На тот момент никаких подробностей насчёт интересующей всех технологии – RTX (трассировки лучей), сказано не было, поэтому фанатам оставалось только гадать, какие устройства будут её поддерживать, а какие нет. Теперь этот вопрос слегка прояснился благодаря испанскому подразделению Xbox Studio.

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Испанское издание объявило, что изначально, то есть сразу после запуска для консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S, будет оптимизирована полная поддержка рейтресинга. Соответственно, геймеры на ПК, которые установят игру, тоже могут рассчитывать на Raytracing. Кроме того, совместно с трассировкой лучей игру можно будет запускать в разрешении 4K.

Ещё одна приятная новость для владельцев систем Xbox: в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в подписочном сервисе Gamepass. Это означает, что пользователи, купившие подписку на все игры ассортимента, бесплатно получат и второй Сталкер, в то время как остальным за него придётся заплатить полную сумму. В первые годы на PS5 игра не появится вообще, из-за того, что Microsoft приобрела на неё эксклюзивный патент. Его длительность пока что не раскрыта.

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