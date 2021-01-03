Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая часть "свитков" скорее всего выйдет ещё не скоро, т.к. Bethesda анонсировала игру совсем недавно – в 2018 году. Не очень интригующий трейлер положил конец всем остальным догадкам. Кроме него издатель не предоставил геймерам никакой информации. Даже примерной даты релиза, чтобы лишний раз не давать пустых обещаний. Зато недавно, в преддверии Нового года, на официальной страничке The Elder Scrolls в Twitter компания дала маленькую подсказку. Забегая на перёд, разгадали её не сразу.

реклама

Прямо в канун праздника, 31 декабря, Bethesda опубликовала пост с полной картой Скайрима и следующими словами: "Запишите прошлое и нанесите на карту будущее". Фанатская теория основывается на том, что три огонька, расположенных по краям карты, указывают на место, где будут разворачиваться события The Elder Scrolls 6. Один из источников света располагается чётко посередине города Солитьюд. Другой находится за пределами карты. Его предназначение разгадать не удалось. Главный из них, третий (нижний), – в регионе Хаммерфелл.

Ранее он ни один раз назывался инсайдерами как место основных событий TES 6, однако доказать свою точку зрения они не могли. Или не хотели. К сожалению, со 100% уверенностью утверждать точность данной теории нельзя. Но предположение явно имеет место быть.

Источник.