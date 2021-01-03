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Недавно GSC Game World показала, чего пользователям ждать от новой части Сталкера. Выйдет игра уже в этом году и, как видно с трейлера, будет иметь впечатляющую графику нового поколения, схожую с текстурами Cyberpunk 2077. В названии ролика сказано Official In-Engine Gameplay Teaser, что означает, что разработчики вырезали конкретный момент из игры, то есть геймплей, и сделали из него короткое видео. Но не все пользователи, в том числе и фанаты серии, поверили в подлинность ролика.

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Окончательно положить конец спорам взялся геймдизайнер и веб-разработчик Ярослав Халиуллин, на данный момент работающий над развитием VR-технологий. Его мнение такого, что студия не взяла вырезку геймплея, а специально подготовила короткометражную сцену для подогрева интереса к игре. Кроме прочего, использовалась технология трассировки лучей, недоступная на большинстве устройств.

О том, что графика нового Сталкера заставит устаревшие устройства "попотеть", уже говорили разработчики. Не упомянули они лишь о том, что даже на минимальных настройках fps упадёт до нижайших значений. На 15-й, 24-й и 28-й секундах геймдизайнер заметил очевидные склейки разных кадров. Они дали ему понять, что окончательная графика игры вряд ли будет каким-либо образом совпадать с картинкой, выставленной разработчиками в свободный доступ.

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