NASA: Инопланетная жизнь могла уничтожить сама себя
Неужели мы одни во вселенной? Этим вопросом ежедневно задаёмся не только мы с вами. Учёные, пытающиеся доказать обратное, в конце концов терпят поражение. Рано или поздно любое исследование космоса и поиск внеземной жизни сводится к нулю. Обнаружение сотен экзопланет ничуть не приблизило человечество к долгожданному открытию, но это не повод сдаваться.
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Учитывая многочисленные неудачные эксперименты, учёные NASA решили пойти иным путём, выяснив, не где сейчас могут находиться инопланетяне, а где они были раньше, и почему исчезли. Посредством масштабной компьютерной симуляции исследователи Калифорнийского технологического пришли к выводу, что самоуничтожение играет большую роль в развитии любой разумной жизни. По данным машин, которые и производили все основные расчёты, нечто вроде внеземной жизни вполне могло появиться уже через 8 миллиардов лет после создания нашей галактики.
Их существованию и продолжению развития помешало вымирание, связанное со стремительным ростом техники. Грубо говоря, искусственный интеллект и прочие технологии сыграли с предполагаемыми инопланетянами злую шутку. Учёные по этому поводу говорят, что если жители Земли способны уничтожить свою планету за несколько десятков минут, совсем неудивительно, что другие экзопланеты необитаемы.
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