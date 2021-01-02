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Выпущенный в этом году iPhone 12, представленный целой серией из 4-ох смартфонов, показал пользователям, что Apple работает над улучшением всех характеристик устройств, начиная с камеры и заканчивая оптимизацией настроек на системном уровне. Одной немаловажной функции в телефонах не хватает но, по данным инсайдеров, её добавят в 13 поколении "яблочных" устройств.

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Конкурировать со смартфонами на базе ОС Android Айфонам не давал экран с частотой обновления в 60 Гц. По неизвестным причинам компания объявила, что технология, позволяющая повышать герцовку до 120, пока что не готова к массовому применению. Напомним, что в будущем Samsung Galaxy S21 экран будет как раз таки нового типа.

В отчёте от ET News говорится, что в iPhone 13 компания планирует предложить потребителям OLED-панель с частотой в 120 Гц для двух старших моделей. Всего их будет, как и в текущем поколении, четыре. Обновлённый дисплей позволит значительно повысить время работы аккумулятора, а высокая частота кадров улучшит качество отображения графических эффектов.

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