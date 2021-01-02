Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

120 Гц дисплей iPhone 13 позволит ему конкурировать с Galaxy S21

Обновлённого дисплея пользователи ждут уже долго.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Выпущенный в этом году iPhone 12, представленный целой серией из 4-ох смартфонов, показал пользователям, что Apple работает над улучшением всех характеристик устройств, начиная с камеры и заканчивая оптимизацией настроек на системном уровне. Одной немаловажной функции в телефонах не хватает но, по данным инсайдеров, её добавят в 13 поколении "яблочных" устройств.

реклама

Конкурировать со смартфонами на базе ОС Android Айфонам не давал экран с частотой обновления в 60 Гц. По неизвестным причинам компания объявила, что технология, позволяющая повышать герцовку до 120, пока что не готова к массовому применению. Напомним, что в будущем Samsung Galaxy S21 экран будет как раз таки нового типа.

В отчёте от ET News говорится, что в iPhone 13 компания планирует предложить потребителям OLED-панель с частотой в 120 Гц для двух старших моделей. Всего их будет, как и в текущем поколении, четыре. Обновлённый дисплей позволит значительно повысить время работы аккумулятора, а высокая частота кадров улучшит качество отображения графических эффектов.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
12
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
10
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
14
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
96
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Jurassic World Evolution
59
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
148
Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё пять смартфонов Xiaomi получат Android 11 вместе с MIUI 12.5
1
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
55
Пользователи не спешат переходить на новую Windows 10-20H2 – 87% компьютеров остаются на старых ОС
6
Пол Ромеро напишет музыку для нового города в Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss
9
Core i9-11900K оказался на 19% быстрее Core i9-10900K и стал лидером CPU-Z, обходя Ryzen 9 5950X
38
GSC выложили трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и предложили ютуберам сотрудничать
20
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
78
Выбираем лучшую видеокарту 2020 года – лучшие модели NVIDIA и AMD по мнению Рcgamer
17
Появились результаты тестов Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в CPU-Z
148
Курс Bitcoin достиг 29 000$, а Ethereum перевалил за 750$ - геймеров ждут высокие цены и дефицит GPU
66
Российские цены на GeForce RTX 3070 опустились ниже RTX 3060 Ti – скидки доходят до 6 000 рублей
23
Samsung Galaxy A12 с NFC и аккумулятором на 5000 мА*ч появился в России по цене от 11 990 рублей
5
Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine
14
Xiaomi Mi A3 получил Android 11, но компания просит не обновляться
1
ASUS ROG Zephyrus G15 с AMD Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 16GB уже доступен для заказа
7
Первое дополнение Cyberpunk 2077, представленное CD Projekt Red, выйдет в начале 2021 года
5
Intel Core i9-11900K существенно превосходит i9-10900K в CPU-Z при меньшем количестве ядер
45
Создатель Mafia прошёл Cyberpunk 2077 дважды и не стал скрывать искреннего восторга от игры
56

Популярные статьи

10 лучших экономических и градостроительных стратегий последних 10 лет
14
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
12
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
10
5 рабочих способов продолжить играть в игры ВК, ОК и Mail.ru на Flash Player после 1 января 2021
+

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
01:16
Вообще-то Проджекты писали,сразу после старта игры,что сделают в ней режим для эпилептиков. Считайте,что начали делать.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Ваня Кислицын
01:14
Да уже уперлись в графику, сейчас будет 60 фпс делать везде и 4к
Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine
taurintown
01:14
Миллионы храбрецов!
Миллионы пользователей не желают отказываться от Windows 7 - ОС удерживает долю в 18% рынка ПК
Yolanda Tarska
01:12
5955X ;)
Серия Ryzen Threadripper 5000 может получить 16-ядерный чип
Александр Яранцев
01:12
Я в первый запустил ее на релизном дне и готов поклястья, что не было этого уведомления, и после патча оно появилось.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Muerte
01:11
Не интересно. Как и твой коммент.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Leshiy2371
01:10
Это предупреждение было с самого релиза - 10.12.2020.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Muerte
01:10
Этого не было на релизе, сообщение потом добавили, просто новость "своевременная".
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
Leshiy2371
01:07
Только если это не группа людей,общей численностью превышающая всех консольщиков вместе взятых.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
ахахах
01:06
всё там понятно-запятые ненужны
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем