120 Гц дисплей iPhone 13 позволит ему конкурировать с Galaxy S21
Выпущенный в этом году iPhone 12, представленный целой серией из 4-ох смартфонов, показал пользователям, что Apple работает над улучшением всех характеристик устройств, начиная с камеры и заканчивая оптимизацией настроек на системном уровне. Одной немаловажной функции в телефонах не хватает но, по данным инсайдеров, её добавят в 13 поколении "яблочных" устройств.
реклама
Конкурировать со смартфонами на базе ОС Android Айфонам не давал экран с частотой обновления в 60 Гц. По неизвестным причинам компания объявила, что технология, позволяющая повышать герцовку до 120, пока что не готова к массовому применению. Напомним, что в будущем Samsung Galaxy S21 экран будет как раз таки нового типа.
В отчёте от ET News говорится, что в iPhone 13 компания планирует предложить потребителям OLED-панель с частотой в 120 Гц для двух старших моделей. Всего их будет, как и в текущем поколении, четыре. Обновлённый дисплей позволит значительно повысить время работы аккумулятора, а высокая частота кадров улучшит качество отображения графических эффектов.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила