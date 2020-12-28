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Уходящий год подходит к концу, а это значит, что самое время подвести итоги. Ровно за 12 месяцев далеко не один производитель выпускал на рынок всё новые продукты. Какие-то из них были успешными, какие-то ожиданий не оправдали, а некоторые даже прославились званием самых производительных. Не будем давать вам советов по поводу того, какую видеокарту выбрать, вы и сами всё знаете. Сегодня мы только приведём результаты актуальных тестов.

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Итак, по версии pcgameshardware, на первом месте закрепилась Geforce RTX 3090, однако стоит отметить, что данная карта не предназначена для игровых сборок, так как слишком дорогая. Второе месте заняла её младшая версия – Geforce RTX 3080, а на третьем – Radeon RX 6900 XT от компании AMD. Учитывая то, что показатели RTX 3090 брались за максимум, она не намного отстала от флагмана nVidia, но всё же приличный разрыв существует.

Четвёртое и пятое место тоже достались AMD: Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, а вот дальше, с 6 по 11, перевес на стороне nVidia: RTX 2080 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и GTX 1080 Ti. За ними следуют более старые модели от обоих корпораций, такие как: Radeon VII, RX 5700 XT, RTX 2060 Super, RX 5700, GTX 1080, RX Vega 64 и RX Vega 56. На последних местах (19-24), обозначены ещё более слабые карты: GTX 1070, GTX 980 Ti, GTX 1660, RX 590, Radeon R9 390 и наконец Geforce GTX 970. Каждый из графических процессоров использовался юзерами в 2020 году для различны целей. Например, видеоигр или программирования.

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