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Недавно стало известно, что на фоне неудачного релиза Cyberpunk 2077 против разработчиков готовится серьёзный иск. Польские инвесторы выступили против CD Projekt RED из-за наличия в игре нескольких десятков критических ошибок. Вместе с падением акций на 63% и вариантом проигрыша судебной кампании студия рискует навлечь на себя большие неприятности, чем простое недовольство геймеров.

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Но это ещё не всё. Возможно, компания и сможет выстоять, не разорившись, но сразу же после удаления Cyberpunk 2077 из крупнейшей площадки для покупки видеоигр PlayStation Store американская юридическая фирма Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP публично заявила, что вскоре начнёт расследование, почему разработчики предоставили инвесторам неправильные данные о текущем положении дел.

Известный по похожим резонансным делам юрист Вольф Хальденштайн лично возьмётся за это дело. Вместе с тем, фирма посоветовала всем остальным акционерам Cyberpunk 2077, которые тоже погрязли в убытках, собраться и оформить коллективный иск. Такое заявление, в свою очередь, также понизило общую стоимость одной акции CD Projekt RED.

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