Против CD Projekt RED готовится ещё один иск – компания может столкнуться с большими трудностями
Недавно стало известно, что на фоне неудачного релиза Cyberpunk 2077 против разработчиков готовится серьёзный иск. Польские инвесторы выступили против CD Projekt RED из-за наличия в игре нескольких десятков критических ошибок. Вместе с падением акций на 63% и вариантом проигрыша судебной кампании студия рискует навлечь на себя большие неприятности, чем простое недовольство геймеров.
реклама
Но это ещё не всё. Возможно, компания и сможет выстоять, не разорившись, но сразу же после удаления Cyberpunk 2077 из крупнейшей площадки для покупки видеоигр PlayStation Store американская юридическая фирма Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP публично заявила, что вскоре начнёт расследование, почему разработчики предоставили инвесторам неправильные данные о текущем положении дел.
Известный по похожим резонансным делам юрист Вольф Хальденштайн лично возьмётся за это дело. Вместе с тем, фирма посоветовала всем остальным акционерам Cyberpunk 2077, которые тоже погрязли в убытках, собраться и оформить коллективный иск. Такое заявление, в свою очередь, также понизило общую стоимость одной акции CD Projekt RED.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила